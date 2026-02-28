Slušaj vest

Košarkaši Denvera poraženi su posle produžetka na gostovanju od Oklahome rezultatom 127:121, a susret su obeležili novi tripl-dabl Nikole Jokića (23 poena, 17 skokova i 14 asistencija), ali i opšti haos i tuča igrača na terenu posle prljavih poteza igrača Tandera.

Jokić se u četvrtoj deonici sukobio sa Dortom i Vilijamsom, pre toga ga je Šej Gildžes-Aleksander gađao loptom, a po završetku meča trener Nagetsa Dejvid Adelman dotakao se ovih situacija.

- Očekivali smo ovo. Ova dva tima se dobro znaju, igrali smo plej-of seriju od sedam utakmica. igramo četiri puta godišnje.

Moram ponovo da pogledam šta se desilo sa Dortom. Rekli su mi da je potez izgledao pokvareno, ali ja to nisam mogao da vidim. Sudije su videle i Nikola je naravno reagovao na to. Bila je ovo emotivna utakmica - počeo je priču Adelman, pa je dao svoje mišljenje zbog čega je Jokić odreagovao na ovaj način:

- Reći ću ovo, mislim da je on frustriran jer se nakada sudi drugačije na ostatku terena i ispod koša. Mislim da je reagovao na ono što je urađeno njemu. On se neće uplašiti, neće to biti njegova reakcija. On je takmičarski nastrojen i kada budemo opet igrali sa njima za desetak dana biće isto tako. To je deo igre. Što si bliže obruču, drugačije se sudi visokima. Mora da reaguje na pravi način na to, da se koncentriše i završi akciju. Sa Dortovim potezom je to diglo reakciju na viši nivo - zaključio je on.

Podsetimo, igrači domaćeg tima su u više navrata pokušavali da izbace Jokića iz takta - Šej ga je u prvoj deonici namerno gađao loptom, zbog čega je dobio tehničku. Nažalost, nisu se tu zaustavili. U četvrtoj deonici Lu Dort je zaradio isključenje nakon jednog nesportskog poteza nad Jokićem. Naime, Nikola je krenuo u napad, a sramni Lu Dort namerno je ušao Srbinu u liniju kretanja i udario ga kukom. Nikola je u tom momentu "eksplodirao". Ustao je sa parketa i ljutito krenuo ka Dortu. Vilijams je odmah skočio i zgrabio Nikolu za dres, pa je nastala velika gužva na terenu. Jokić i Vilijams dobili su po tehničku, a sramni Dort je momentalno isključen.

Što se samog meča tiče, najzaslužniji za trijumf Tandera bio je Šej Gildžes-Aleksander, koji se vratio na teren posle devet propuštenih mečeva zbog povrede trbušnog mišića. Utakmicu je završio sa 36 poena i devet skokova.

U ekipi Denvera najefikasniji je bio Džamal Marej sa 39 postignutih poena. Uz Jokića i Marija, jedini raspoložen u ekipi Denvera bio je Kristijan Braun sa 22 poena, ali većinu poena postigao je u prvom poluvremenu.

