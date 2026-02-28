Slušaj vest

Zabeležio je Nikola Jokić impresivan tripl-dabl na gostovanju protiv Oklahome, ali to nije pomoglo Nagetsima da zabeleže trijumf. Tanderi su drugi put u sezoni savladali Denver (127:121) i tako se učvrstili na liderskoj poziciji u Zapadnoj konferenciji.

Imao je sjajne brojke Jokić, upisao je 23 poena, 17 skokova i 14 asistencija, ali nije dobro šutirao na ovom meču. Sada je jasno da povreda ručnog zgloba zadaje ozbiljne probleme Somborcu, pošto su drugu utakmicu zaredom procenti šuta bili daleko ispod njegovog prepoznatljivog nivoa.

Posle povrede kolena, koja ga je mesec dana odvojila od terena, Nikola je doživeo novi peh - povredio je zglob leve šake. Već neko vreme igra povređen, jer ne želi ekipu da ostavi na cedilu. Nažalost, ova povreda je očigledno uticala na njegove procente šuta.

Na meču protiv Oklahome imao je svega 36 odsto šuta iz igre (9/25), a trojke je šutirao 2/10.

Njegovi procenti bili su loši i na prethodnom. U pobedi protiv Bostona je ubacio 30 poena, ali je iz igre šutirao 11/28. Ubacio je četiri trojke iz čak 13 pokušaja.

