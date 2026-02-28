Slušaj vest

Legendarni srpski košarkaš Darko Miličić bio je gost emisije "Kida Show" gde je zajedno sa Goranom Grbovićem govorio o brojnim zanimljivim temama.

Miličić se dotakao i Željka Obradovića, odnosno njegove situacije u KK Partizan, te je istakao kako je Žoc trebalo ranije da napusti crno-bele.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Sve što se dešavalo pre toga, ako je priča da nije on formirao ceo tim, da su neki igrači došli voljom nekih drugih ljudi, ako klub nije reagovao na to, mislim da je trebalo da izađe kao trener i kaže da neki igrači nisu tu po njegovoj volji. Reći da te igrači ne slušaju, to trener i to takav, ne sme da kaže. Da mu ne znam šta rade… Ne smeš izaći u javnost sa takvim stvarima - počeo je priču Miličić, pa dodao:

Darko Milčić Foto: Printscreen, Printskrin/Jutjub/TV Hram, @starsport

- Moje mišljenje je da je posle Asvela trebalo da se povuče. Sva ova drama je nastala posle Asvela do njegovog odlaska. Da je otišao nakon toga, donekle bi spasao situaciju. Možda bi bilo prilike da se nešto koriguje. On je sačekao sam kraj i drama je doživela vrhunac. Koliko god da sam zvezdaš, tužno mi je da gledam Partizan u toj situaciji, u kojoj se našao. Nakon njegovog odlaska nisam mogao da upalim televizor, bilo je kao predstava.

