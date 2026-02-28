Slušaj vest

Košarkaši Denvera poraženi su na gostujućem terenu posle produžetka od Oklahome 121:127.

Bilo je svega na terenu. Prave takmičarske, plej-of košarke, žestokih duela, koškanja, ali i nesportskih poteza i provokacija od strane domaćih igrača.

Pokušali su igrači domaćeg tima u više navrata da izbace Jokića iz takta - Šej ga je u prvoj deonici namerno gađao loptom, zbog čega je dobio tehničku. Nažalost, nisu se tu zaustavili. U četvrtoj deonici Lu Dort je zaradio isključenje nakon jednog nesportskog poteza nad Jokićem.

Nakon primljenog koša Denvera u četvrtoj četvrtini, Jokić je lagano trčao sa svoje na polovinu Oklahome, kad je Dort odlučio da mu iznenada uđe u putanju, udari ga kukom i saplete ga, zbog čega mu je dosuđen faul.

Jokić je potom krenuo da se "unosi" u lice Dortu, nakon čega je Vilijams došao da se suprostavi srpskom centru.

Jokić i Vilijams su bili u "klinču" neko vreme, držeći jedan drugog za dres, pre nego što su ih članovi oba tima razdvojili.

Sudije su naknadno Dortu dodelile nesportski faul jačeg intenziteta, čime je krilni igrač Oklahome isključen iz igre, dok su Jokić i Vilijams dobili po tehničku grešku.

Najzaslužniji za trijumf Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 36 poena, uz devet asistencija. Čet Holmgren je dodao 15 poena i 21 skok, Džered Mekejn je upisao 14 poena, dok su Džejlin Vilijams i Aleks Karuso postigli po 12 poena.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Džamal Marej sa 39 poena, uz osam skokova, dok je srpski centar Nikola Jokić zabeležio 23 poena (9/25 šut iz igre), 17 skokova i 14 asistencija.

Kristijan Braun je takođe postigao 23 poena, uz osam skokova, dok je Tim Hardavej Džunior upisao 16 poena.

