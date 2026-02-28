Slušaj vest

Džabari Parker konačno je napustio Partizan i prešao je na pozajmicu do kraja sezone u Huventud.

Generalni menadžer španskog kluba, Đordi Marti, otkrio je kako je došlo do Parkerovog transfera.

On je za početak istakao kako je ovo vin-vin situacija...

- Bili smo u kontaktu sa njegovim agentom u Španiji, Alvarom Torom. Sa njim smo prošle sezone napravili sličan potez sa Samom Dekerom koji je tada bio u Londonu. Cilj je bio da se nađe vin-vin situacija za sve. Jer u ova dva slučaja nijedan od igrača nije igrao, u slučaju Sema Dekera u Londonu, ili u slučaju Džabarija u Partizanu - počeo je priču za Mozzart sport generalni menadžer kluba Huventuda Đordi Marti, a zatim se osvrnuo kako dovođenje Parkera nije bilo jednostavno:

- Iskreno, trebalo nam je vremena, normalno, nije bila laka operacija. Zapravo, ovo je više operacija između igrača i Partizana nego sa nama. Ne smemo zaboraviti da je u pitanju pozajmica, a Džabariju u Partizanu ostaje još godina dana ugovora. Jasno je da ne bi došao besplatno, iako smo mi vrlo vezani za naš budžet i imali smo mogućnosti koje nam je ostavila Dekerova odsutnost, ništa više.

Upitan je Marti da li je Đoan Penjaroja uticao u nekom trenutku na to da se pozajmica realizuje.

- Nije, nijednog trenutka. Poznajemo se sa Đoanom, jer imamo decu iste starosti koja su se susretala u timovima ili reprezentacijama. Ali u nijednom trenutku nisam želeo da ga stavljam u bilo kakav kompromis, posebno jer je daleko od kuće i diže tim, a po mom mišljenju to čini sa značajnim napretkom. Nisam želeo da ga uopšte dovodim u bilo kakvu nezgodnu situaciju.

Očekivanja Huventuda od Džabarija Parkera su jasna.

- Ono što on pokazuje je želja da pronađe pravi put, kao što mu se desilo kada se vratio u Barselonu, i da se oseti kao pravi igrač. Nadam se da ćemo moći da pomažemo jedni drugima - dodao je Marti, a zatim se dotakao i igara Parkera u Partizanu.

- Mnogo puta ne znaš zašto timovi i igrači ne uspevaju da se uklope. Dovedete dobre igrače, a ne znaš zašto grupa ne napreduje i ne pronalazi put do pobeda, i sve počne da se komplikuje. Takav je svet sporta. Sada će Džabariju verovatno biti pružena prilika da se uklopi u drugi tim, verovatno sa drugačijim stilom igre. Videćemo da li mu to odgovara.

Za kraj, upitan je Marti i da li Huventud ima u planu da Parkera zadrži i naredne sezone.

- Razumem da je ova 'akcija' bila za finiš ove sezone, da sve tri strane budu zadovoljne. Ali Huventud u normalnim okolnostima ne bi mogao priuštiti ovaj nivo igrača pod standardnim uslovima - zaključio je on.

