Utakmica je prekinuta na 15-ak minuta zbog tehničkih problema.

Naime, sredinom treće deonice strujni udar izazvao je kvar na sireni. Upalila se i više nije mogla da se isključi, odzvanjala je toliko glasno da su svi okupljeni bili prinuđeni da začepe uši. Buka je bila nepodnošljiva.

Nakon 13 minuta tehničari su uspeli da ugase semafor i na veliko oduševljenja navijača sirena je konačno utihnula.

Prekid je prijao Pistonsima koji je u nastavku uspeli da izbore produžetak i zabeleže novi trijumf.

Najzaslužniji za trijumf bio je Džejlen Duren sa 33 postignuta poena.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča: