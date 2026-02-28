Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je sinoć prvi poraz u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Orlovi su u dvorani "Aleksandar Nikolić" posle neizvesne završnice poraženi od Turske rezultatom 78:82.

Povratnik u nacionalni tim, Nikola Kalinić, izneo je svoje utiske nakon meča.

"Bili smo stegnuti na početku. oni su to iskoristili, napravili razliku i posle smo vijali prednost. Na kraju smo uspeli da uhvatimo priključak, bili blizu pobede, ali lopta nije bila na našoj strani. Idemo dalje", rekao je Kalinić u razgovoru za "Meridian sport".

Govorio je i o uzrocima poraza iskusni as.

"Ne znam iz kog razloga smo ušli stegnuto i bez agresivnosti. Verovatno moja najlošija utakmica u karijeri. Stvarno smo se borili, oni su pogodili neke šuteve, mi s druge strane nismo. Na kraju su možda i neki njihovi skokovi u napadu presudil".

Bio je prilično samokritičan Nikola.

"Osećao sam se sjajno fizički, ali sam odigrao katastrofa. Uvek ću biti tu, čast je igrati za Srbiju i nadam se da će naredni put biti mnogo veselije", rekao je Nikola Kalinić.