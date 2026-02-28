Slušaj vest

Košarkaši Brazila savladali su Venecuelu 94:84 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, uprkos slaboj partiji Jaga dos Santosa.

MVP Amerikupa 2025. godine nije se proslavio na ovom meču. Zabeležio je sedam poena uz četiri skoka i četiri asistencije, ali je imao katastrofalne procente šuta iz igre - 1/10.

Srećom po Brazil, raspoložen je bio Leo Mejndl, koji je meč završio sa 25 poena. Lukas Dijas je dodao 16, a Vini Slva 14 poena.

U ekipi Venecuele istakao se Edvin Mihares sa 20 poena.

Brazil je prvi u svojoj kvalifikacionoj grupi sa maksimalnim učinkom 3/0.

