Očajno izdanje omalenog plejmejkera u kvalifikacijama za SP.
JAGO 1/10 IZ IGRE! Katastrofalna partija plejmejkera Zvezde u dresu Brazila!
Košarkaši Brazila savladali su Venecuelu 94:84 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, uprkos slaboj partiji Jaga dos Santosa.
MVP Amerikupa 2025. godine nije se proslavio na ovom meču. Zabeležio je sedam poena uz četiri skoka i četiri asistencije, ali je imao katastrofalne procente šuta iz igre - 1/10.
Srećom po Brazil, raspoložen je bio Leo Mejndl, koji je meč završio sa 25 poena. Lukas Dijas je dodao 16, a Vini Slva 14 poena.
U ekipi Venecuele istakao se Edvin Mihares sa 20 poena.
Brazil je prvi u svojoj kvalifikacionoj grupi sa maksimalnim učinkom 3/0.
