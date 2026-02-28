Slušaj vest

Košarkaši Islanda napravili su neviđenu senzaciju, pošto su posle velikog preokreta savladali favorizovanu Litvaniju 86:85 u trećem kolu kvalifikacija za Svetsko porvenstvo.

Junak trijumfa bio je Elvir Fridrikson, koji je u poslednjoj sekundi postigao koš za pobedu. Reprezentativac Islanda meč je završio sa 34 postignuta poena.

Imali su Litvanci 21 poen prednosti na startu poslednje deonice, ali borbeni momci sa Islanda se nisu predavali. Na krilima nezaustavljivog Fridriksona napravili su epski preokret i zasluženo stigli do pobede.

Neočekivan poraz Litvanaca ide na ruku našoj reprezentaciji, jer bodovi se prenose, a Srbija se u drugom krugu ukršta upravo sa ovom grupom.

Island i Italije dele prvu poziciju u grupi D sa skorom 2-1, dok je Litvanija trenutno na trećem mestu sa jednom pobedom i dva poraza.

