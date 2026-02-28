Slušaj vest

Selektor reprezentacije Brazila Aleksandar Petrović okupio je svoj tim u aktuelnom FIBA prozoru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a noćas su Brazilci u Belo Horizonteu savladali Venecuelu sa 94:84.

U sastavu Brazila nije bilo sada već dobro poznatog NBA igrača, 23-godišnjeg Gija Santosa koji odlično igra za Golden Stejt Voriorse, ali Petrović je uočio i ogroman talenat njegovog 16-godišnjeg brata Edua Santosa koga je već priključio ''A'' reprezentaciji.

U razgovoru sa brazilskim novinarima, Petrović je podsetio da je svojevremeno prepoznao i ogroman talenat koji ima Gi Santos.

''Govorio sam o Giju Santosu još 2019. godine, kada je imao 17 godina tokom trening kampa u Kampinasu. Dva meseca kasnije bio je u startnoj petorci brazilske reprezentacije protiv Urugvaja u Montevideu. U to vreme, kada sam rekao da će trijumfovati u NBA, neki su sumnjali u to. Normalno je da ne može biti prisutan na svim obavezama prema reprezentaciji zbog svojih obaveza prema Voriorsima. Ali biće prisutan u bar jednom prozoru ovog kvalifikacionog turnira. U avgustu će biti sa nama. On je jedan od naših ključnih igrača za naš tim koji cilja na Svetsko prvenstvo i Olimpijske igre'', istakao je Petrović.

Danas slično razmišlja ima i kada je u pitanju Edu Santos, pa čak smatra da će ovaj novi brazilski dragulj nadmašiti i svog brata.

''Mogu reći da sam u ovom sportu već dugo. Skoro 50 godina. Retko sam video nešto slično. On je impresivan. Impresionirao je na treninzima. Ali sada dolazi najteži deo, a to je imati bistru glavu. Ali jednu stvar mogu reći, kao što sam rekao o Giju Santosu ranije u vezi sa igranjem u NBA, ovaj će biti bolji od svog brata'', poručio je Aleksandar Petrović.

Kurir Sport / Sportske.net

