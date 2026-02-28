Slušaj vest

KK Crvena zvezda bori se za plasman u plej-of Evrolige, ali sportski menadžment kluba uveliko skautira igrače za sledeću sezonu.

Radi se planski na Malom Kalemegdanu, a posebna stavka su srpski, ali i mladi košarkaši.

Zvezda ima prvo pojačanje za sledeću sezonu
Luiđi Suigo na finalu Kupa Radivoja Koraća protiv Crvene zvezde 2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Mlad, visok, jak, meke ruke  

Jedan od onih koji je zapao za oko sportskom sektoru KK Crvena zvezda je i 220 centimetara visoki centar Mege Luiđi Suigo piše Maxbetsport. Gorostasni Italijan u nedavno odigranom finalu Kupa Radivoja Koraća bio je inspirisan u duelu protiv crveno-belih. Njegova 23 koša i osam skokova impresionirali su ljude iz Crvene zvezde.

Za sada, crveno-beli su pokazali samo interesovanje, nisu povukli nijedan konkretan potez kada je u pitanju mladi Italijan koji ima 19 godina. Crvena zvezda je dobroi popunjena na centarskim pozicijama ove sezone.

Profilisali su se Donatas Motiejunas, Ebuka Izundu i Džoel Bolomboj, dok će Uroš Plavšić i Hasijel Rivero najverovatnije u narednim danima napustiti klub. Za sledeću sezonu biće potrebna nova i sveža krv, a čini se da bi Luiđi Suigo mogao da bude prvo pojačanje.

Luiđi Suigo Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

NBA potencijal  

Luiđi Suigo rođen je 29. januara 2007. godine u mestu Tradate u Italiji. Karijeru je počeo u omladinskim selekcijama Olimpije Milano, a kasnije se preselio u Srbiju, u redove Mege, kako bi igrao seniorsku košarku i tako ubrzao svoj razvoj.

Suigo je izuzetno visok (220 cm), ima veliki raspon ruku i visinu što ga čini prirodnim centrom s dominacijom u reketu. Ima prirodnu blokadu šuta i zaštitu obruča, što ga čini jakim u pivotskom delu igre. Za svoju visinu se dobro kreće po terenu, može da trči kontru, učestvuje u pik-end-rol serijama i ide van šuta. Ne ostaje samo u blizini obruča — ima mogućnost da šutira spolja, uključujući i tri poena, što je retko za igrača njegove visine.

Luiđi Suigo važi za jednog od najinteresantnijih mladih evropskih centara sa mogućim NBA ili visokom evropskom karijerom u budućnosti, zbog kombinacije visine, mobilnosti i ofanzivne širine, piše Jurohups. Mnogi ga smatraju igračem sa potencijalom da postane pravi "3 & D centar", igrač koji može da šuti spolja, štiti obruč i učestvuje u modernom brzom napadu.

Kurir sport/Maxbetsport

