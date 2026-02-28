Slušaj vest

Srpski košarkaš Nemanja Nedović osvrnuo se na svoj odlazak iz naše reprezentacije leta 2023. godine.

Prema rečima Nedovića, on nije ni imao kontakt sa tadašnjim selektorom Srbije Svetislavom Pešićem:

Nemanja Nedović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

- Iskreno, nisam imao kontakt sa selektorom. Posle priprema za Mundobasket 2023. godine raščistio sam u glavi sa sobom. Slagao bih ako bih rekao da mi se nije pojavila ta misao, jer na kraju krajeva igranje za reprezentaciju je najveća čast i nešto najlepše što igrač može da doživi u karijeri, ali u mom slučaju su se dogodile nesrećne stvari i nesrećne okolnosti, pa sam prelomio i nisam se čuo sa sadašnjim selektorom. Drago mi je što se Kalinić vratio, znam da su izgubili, ali su se borili i želim im svu sreću u ovoj sledećoj utakmici - rekao je Nedović na promociji svog kampa u Beogradu.

