- Iskreno, nisam imao kontakt sa selektorom. Posle priprema za Mundobasket 2023. godine raščistio sam u glavi sa sobom. Slagao bih ako bih rekao da mi se nije pojavila ta misao, jer na kraju krajeva igranje za reprezentaciju je najveća čast i nešto najlepše što igrač može da doživi u karijeri, ali u mom slučaju su se dogodile nesrećne stvari i nesrećne okolnosti, pa sam prelomio i nisam se čuo sa sadašnjim selektorom. Drago mi je što se Kalinić vratio, znam da su izgubili, ali su se borili i želim im svu sreću u ovoj sledećoj utakmici - rekao je Nedović na promociji svog kampa u Beogradu.