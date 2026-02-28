Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije u ponedeljak u Istanbulu igra protiv selekcije Turske, u četvrtom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Kataru.

Orlovi će na ovom meču biti žestoko oslabljeni.

Reprezentacija Srbije je posle neizvesne završnice doživela poraz od Turske (82:78), ali će već u ponedeljak, drugog marta, u Istanbulu imati priliku da to ispravi, i dođe do prvog mesta grupe C u kvalifikacijama za Mundobasket koji se narednog leta održava u Kataru.

U odnosu na utakmicu iz Pionira, selektor Srbije Dušan Alimpijević u najvećem gradu Turske neće moći da računa na Danila Anđušića i Nikolu Kalinića.

Za razliku od Kalinića koji je u petak uveče odigrao čak 20 minuta (za to vreme je postigao samoa dva poena), Anđušić je utakmicu posmatrao sa klupe, zajedno sa Balšom Koprivicom, Aleksom Avramovićem, Nemanjom Dangubićem i Savom Drezgićem.

Međutim, "revanš" okršaj sa Turskom neće gledati ni sa klupe, pošto se, prema ranije postignutom dogovoru, vraća u Grčku, gde ga čekaju obaveze u njegovom klubu Arisu.

Pored Anđušića, u Istanbulu neće biti ni Kalinića.