Nakon što je došlo do napada Irana na teritoriju Ujedinjenih Arapskih Emirata, uključujući i grad Dubai, situacija u regionu dodatno se zakomplikovala, što je izazvalo zabrinutost i u sportskim krugovima.

Dilan Osetkovski u dresu Partizana

Spekuliše se da Košarkaški klub Dubai svoje utakmice u Evroligi i ABA ligi više neće moći da organizuje u tom gradu, ukoliko bezbednosni uslovi ne budu stabilni.

U međuvremenu se pojavila i informacija da se u Dubaiju trenutno nalaze dvojica košarkaša Partizana, Dilan Osetkovski i Šejk Milton, koji zbog aktuelnih okolnosti za sada ne mogu da napuste zemlju. Iako iz kluba nema zvaničnih potvrda o eventualnim problemima, situacija se prati iz časa u čas.

Ostaje da se vidi kako će se dalje razvijati bezbednosna i politička dešavanja na Bliskom istoku, ali nema sumnje da bi eventualna eskalacija sukoba mogla da utiče na organizaciju sportskih takmičenja, kako u Izraelu, tako i u zemljama Persijskog zaliva. Sportske institucije i klubovi u tom slučaju morali bi da razmotre alternativna rešenja, kako bi se takmičenja nesmetano nastavila.