Slušaj vest

Nakon što je došlo do napada Irana na teritoriju Ujedinjenih Arapskih Emirata, uključujući i grad Dubai, situacija u regionu dodatno se zakomplikovala, što je izazvalo zabrinutost i u sportskim krugovima.

Dilan Osetkovski u dresu Partizana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Spekuliše se da Košarkaški klub Dubai svoje utakmice u Evroligi i ABA ligi više neće moći da organizuje u tom gradu, ukoliko bezbednosni uslovi ne budu stabilni.

U međuvremenu se pojavila i informacija da se u Dubaiju trenutno nalaze dvojica košarkaša Partizana, Dilan Osetkovski i Šejk Milton, koji zbog aktuelnih okolnosti za sada ne mogu da napuste zemlju. Iako iz kluba nema zvaničnih potvrda o eventualnim problemima, situacija se prati iz časa u čas.

Ostaje da se vidi kako će se dalje razvijati bezbednosna i politička dešavanja na Bliskom istoku, ali nema sumnje da bi eventualna eskalacija sukoba mogla da utiče na organizaciju sportskih takmičenja, kako u Izraelu, tako i u zemljama Persijskog zaliva. Sportske institucije i klubovi u tom slučaju morali bi da razmotre alternativna rešenja, kako bi se takmičenja nesmetano nastavila.

Ne propustiteKošarkaSAGA JE KONAČNO ZAVRŠENA! Oglasio se Partizan i otkrio šta će biti sa Osetkovskim posle haosa oko dopinga i suspenzije!
Dilan Osetkovski
EvroligaREŠENA SAGA OKO DILANA OSETKOVSKOG: Evo kakva budućnost čeka asa Partizana posle haosa oko dopinga i suspenzije - nikakve dileme više nema!
PARTIZAN-ARMANI_57.jpg
EvroligaIMA LI KRAJA DRAMI?! Partizan još STREPI zbog Dilana Osetkovskog: Očekuje se nova ŽALBA, evo i detalja koji BRINU crno-bele!
Dilan Osetkovski KK Partizan
Evroliga"GOSPODIN OSETKOVSKI NIJE OSLOBOĐEN!" Epska drama oko košarkaša Partizana se nastavlja: Stigli novi ŠOK DETALJI slučaja koji potresa Evropu - šta se ovo dešava?
Dilan Osetkovski KK Partizan

Vuk Brajović iz Dubaija o otkazivanju finala između Medvedeva i Grikspora Izvor: Kurir