Svetislav Pešić je samo prelazno rešenje, bivši selektor Srbije će ostati na klupi ekipe samo do kraja sezone.

Kao prvo rešenje klub iz Minhena je stavio za cilj Odeda Kataša, koji je trenutno trener Makabija.

Nemački klub je još i ranije hteo da u svoje redove dovede izraelskog stručnjaka, ali im to nije uspelo, pa je pitanje hoće li sada.

Kataš je tada produžio ugovor sa Makabijem, ali sada je situacija drugačije i zbog toga se u Bajernu nadaju da bi sada uspeli u svojoj misiji da Izraelac preuzme tim.

Bajern i dalje gaji kakvu takvu nadu da bi mogao posle ligaškog dela sezone da se nađe na mestu koje bi donelo plasman u plej-in.

Bavarci trenutno zauzimaju 13. mestu na tabeli sa učinkom od 14 pobeda i 15 poraza.

