Hornetse je predvodio Brendon Miler sa 26 poena i osam skokova, uz šest trojki iz 12 pokušaja. Kobi Vajt postigao je 20 poena, Lamelo Bol 15 poena uz osam skokova, a Majls Bridžis imao je 14 poena, osam skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte.

Musa Dijabate pobedi je doprineo sa 13 poena, 11 skokova i pet asistencija, a Kon Knipel sa 10 poena i osam skokova.

U ekipi Portlanda najefikasniji su bili Džru Holidej sa 25 poena uz pet skokova i četiri asistencije i Džerami Grant sa 21 poenom. Tumani Kamara dodao je 12 poena i šest skokova.

Njihov saigrač Deni Avdija propustio je treću uzastopnu utakmicu zbog povrede leđa.

(Beta)