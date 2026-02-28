Slušaj vest

Denver Nagetsi su zainteresovani za NBA veterana Krisa Midltona.

Kris Midlton je dugi niz godina bio jedan od najboljih i najvažnijih igrača Milvoki Baksa i ključni igrač za osvajanje šampionske titule 2021. godine.

Oklahoma - Denver, Nikola Jokić Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Kako se navodi, Dalas baš i ne želi da zadrži Midltona, a ni Midlton ne bi imao ništa protiv da ode iz Maveriksa i pošto trejd više nije moguć (prošao rok), postoji opcija otkupa ugovora.

Trenutno dve strane pregovaraju oko uslova otkupa što znači da bi ceo posao mogao uskoro da bude gotov, a Midlton ne bi dugo bio besposlen jer u redu za njegov potpis čekaju Denver Nagetsi.

