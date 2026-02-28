Denver Nagetsi razmatraju dovođenje Krisa Midltona kako bi podržali Nikolu Jokića u borbi za NBA titulu.
DENVER NACILJAO POJAČANJE ZA NAPAD NA NBA PRSTEN! Da li će baš on pomoći Nikoli Jokiću na putu ka tituli?
Denver Nagetsi su zainteresovani za NBA veterana Krisa Midltona.
Kris Midlton je dugi niz godina bio jedan od najboljih i najvažnijih igrača Milvoki Baksa i ključni igrač za osvajanje šampionske titule 2021. godine.
Oklahoma - Denver, Nikola Jokić Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia
Kako se navodi, Dalas baš i ne želi da zadrži Midltona, a ni Midlton ne bi imao ništa protiv da ode iz Maveriksa i pošto trejd više nije moguć (prošao rok), postoji opcija otkupa ugovora.
Trenutno dve strane pregovaraju oko uslova otkupa što znači da bi ceo posao mogao uskoro da bude gotov, a Midlton ne bi dugo bio besposlen jer u redu za njegov potpis čekaju Denver Nagetsi.
