Lejkersi su do trijumfa protiv ekipe iz San Franciska stigli rezultatom 129:101.

Već na poluvremenu je razlika bila velika - 18 poena, a u trećoj četvrtini je praktično rešen ishod utakmice, a četvrta deonica je samo odredila konačan rezulat.

Luka Dončić je 28. februara proslavio 27. rođendan, a baš na taj dan je bio najefikasniji i za 29 minuta je postigao 26 poena, uz osam asistencija i šest skokova.

Luka Dončić na utakmici protiv Golden Stejta

Iz igre je Slovenac pogodio devet od 17 šuteva uključujući i četiri vezane trojke u trećoj četvrtini.

Lebron Džejms je dodao 22 poena, uz devet asistencija i sedam skokova, a Ostin Rivs 18 poena.

U poraženom sastavuje najefikasniji bio Gui Santos sa 14 poena.

Lejkersi sada imaju učinak od 35 pobeda i 24 poraza, a Golden Stejt 31 pobedu i 29 poraza.

