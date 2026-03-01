Slušaj vest

Program će biti održan u dva termina na planini Zlatar, mestu koje za njega ima posebno značenje, jer je upravo tamo kao dečak prvi put učestvovao na košarkaškom kampu u Srbiji i počeo da sanja velike snove.

Pored rada na terenu, organizovane su radionice posvećene pravilnoj ishrani sa nutricionistom, kao i edukativne i motivacione aktivnosti „van terena“, jer put ka profesionalnom sportu ne čine samo poeni i asistencije, već i disciplina, mentalna stabilnost i zdrave navike.

Posebnu vrednost kampu daje aktivno prisustvo Nemanje Nedovića tokom celog trajanja programa, na treninzima, radionicama, u razgovorima sa decom. Deca će imati priliku da pitaju, čuju i vide iz prve ruke kako razmišlja jedan vrhunski sportista.

“Ovaj kamp je, pre svega, poruka mladima da veruju u sebe, ali i poruka roditeljima da su znanje, sistem i pravi mentori najvažniji saveznik na tom putu”, poručuje Nemanja Nedović.

Nemanja Nedović, koji je od svojih dana u Crvenoj zvezdi, preko NBA lige i Golden Stejt Voriorsa, do najvećih evropskih klubova poput Valensije, Unikahe, Olimpije Milano, Panatinaikosa i Monaka, gradio karijeru posvećenošću i radom, danas želi da tu istu poruku prenese mlađima: da su snovi dostižni, ako verujemo u njih i ako dosledno radimo na tome da se ostvare.

“Počeo sam sa košarkom u Italiji, ali prvi kamp u Srbiji bio je na Zlataru. Pošto smo živeli u Novoj Varoši, dolazili smo porodično. Te uspomene pamtim po druženju i prvim ozbiljnijim takmičenjima. I dan-danas sam u kontaktu sa ljudima koje sam tada upoznao, i to pokazuje koliko ovakvi kampovi znače deci, ne samo zbog košarke, već i zbog svega što nauče od trenera i kroz zajedničke aktivnosti” objašnjava Nedović.

Kamp je namenjen devojčicama i dečacima uzrasta od 7 do 15 godina, u periodu kada deca već razvijaju sportska interesovanja i sposobna su da usvajaju zdrave životne i radne navike.

Stručni deo kampa biće poveren iskusnom trenerskom timu koji čine Saša Nikitović, trener FMP-a, koji iza sebe ima bogato iskustvo rada na najvišem nivou, od vođenja seniorskog tima Crvene zvezde, do angažmana u stručnom štabu reprezentacije Srbije, i Nikola Bjelić, stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa mlađim kategorijama i individualnom razvoju igrača.

Organizovanjem kampa na Zlataru, Nedović simbolično otvara novi krug u svojoj karijeri, vraćajući se na mesto gde je kao dečak napravio prve korake u kamp sistemu, a sada u ulozi mentora nove generacije.

