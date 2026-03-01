Slušaj vest

Borba za mesta u plej-ofu i plej-inu se nastavljaju, a Hjuston je poražen na gostovanju Majamiju rezultatom 115:105.

Majami je uglavnom bio u prednosti, ali nikako nije uspevao da slomi protivnika, Hjuston se uglavnom držao zahvaljujući impresivnom šutu Kevina Durenta.

Upravo je Durent smanjio na 101:104 na tri i po minuta do kraja, ali su onda usledili poeni Adebajoa i Viginsa, Durant je promašio da bi na drugoj strani Larson konačno prelomio meč pošto je Majami otišao na +10 na manje od dva minuta do kraja.

Jednostavno, Majami, za koji ponovo zbog povrede nije igrao Nikola Jović, imao je više raspoloženih košarkaša i sedmoricu sa dvocifrenim poenterskim učinkom, na drugoj strani su odbranu u potpunosti organizovali na Šengunu, pa turski centar nije uspevao da pronađe sebe i bio je daleko od dobre partije. Selekcija šuta mu je bila slaba, a pored toga je imao i veliki broj izgubljenih lopti.

Na kraju, Durent je postigao 32 poena, uz osam asistencija i šest skokova, Tompson je dodao 20 poena, Šepard 14 poena, a Šengun samo 13 poena. Adebajo je kod pobednika bio najefikasniji sa 24 poena i 11 skokova, Larson je imao 20 poena, Hiro 18 poena.

Bonus video: