Vizardsi su na domaćem terenu imali i 13 poena prednosti u prvom poluvremenu, ali nisu uspeli da je održe.

Tristan Vukčević je za ekipu iz prestonice za 19 minuta u igri postigao 13 poena, uz po tri skoka i asistencije i jednu blokadu.

Iz igre je naš reprezentativac pogodio četiri od šet šuteva, a od toga za tri poena tri od pet pokušaja. Sa linije slobodnih bacanja je bio precizan oba puta.

Najefikasniji u timu Vašingtona je bio Vil Rajli sa 19 minuta.

Toronto je do trijumfa vodio Imanuel Kvikli sa 27 poena i 11 skokova.

Reptorsi sada imaju 35 pobeda i 25 poraza, a Vašington je zabeležio 43. izgubljenu utakmicu i ostao na 16 trijumfa.

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports