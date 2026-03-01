Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije u ponedeljak od 19 časova gostuje Turskoj u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Turci su uspeli da sruše "orlove" u Beogradu i to posle velike drame i borbe, a sada su kladionice objavile kvote za drugi meč i ponizile su našu reprezentaciju kao nikada do sada.

Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Selekcija Turske je apsolutni favorit i kvota na pobedu tima Ergina Atamana je tek 1,10. Kvota na trijumf čete Dušana Alimpijevića iznosi čak 5,40!

Jeste naša reprezentacija oslabljena, ali je ovo zaista podatak iz rubrike verovali ili ne.

Šta vi mislite, da li Srbija može da iznenadi Tursku ili će Turci opravdati ulogu favorita? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

ZVEZDA-REAL_72.JPG
Dušan Alimpijević
Ergin Ataman

