Trojica igrača crno-belih Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski i Šejk Milton su sa svojim lepšim polovinama i porodicama iskoristili pauzu zbog FIBA prozora da skoknu do velelepnog grada u UAE, ali ih je naglo zaoštravanje političke situacije i napad SAD i Izraela na Iran dovelo u veoma opasnu i neizvesnu situaciju.

Iran je žestoko odgovorio napadima na teritoriju Ujedinjenih Arapskih Emirata, uključujuci i Dubai. Jezivi snimci eksplozija iz ovog grada šire se društvenim mrežama, na meti je ponovo bio aerodrom, koji je potpuno zatvoren i hiljade ljudi ostalo je zaglavljeno i preostaje im da pronađu alternativni način kako bi se izvukli na sigurnu teritoriju.

Među njima su pomenuta trojica košarkaša Partizana, Dvejn Vašington je čak poveo porodicu, suprugu, decu, a tamo je i njegov otac.

Jedini način evakuacije je da kopnenin putem odu do nekog grada u kom aerodrom funkcioniše. Kako saznajemo, njihov plan je bio da odu južnije u Oman, kako bi upsli da uhvate neki od letova. Međutim, u međuvremenu se situacija iskomplikovala, pošto je Iran dronovima napao i ciljeve u tu toj zemlji. Tako je i aerodrom u glavnom gradu Omana Muskatu privremeno zatvoren.

Ostaje da se vidi kako će se dalje razvijati bezbednosna i politička dešavanja na Bliskom istoku, ali nema sumnje da eskalacija sukoba utiče na organizaciju sportskih takmičenja, kako u Izraelu, tako i u zemljama Persijskog zaliva. Sportske institucije i klubovi u tom slucaju morali bi da razmotre alternativna rešenja, kako bi se takmičenja nesmetano nastavila.

