Košarkaška reprezentacija Srbije danas od 19 časova gostuje Turskoj u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Turci su uspeli da sruše "orlove" u Beogradu i to posle velike drame i borbe, ali naš nacionalni tim novu priliku za trijumf ima već večeras.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalima TV Arena sport i RTS, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Srbija je posle dve uvodne pobede protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, doživela prvi poraz u kvalifikacijama. Na drugoj strani, Turska ima sve tri pobede.

