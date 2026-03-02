Slušaj vest

Gagić je trenutno član Šabab Al Ahlija iz Dubaija, a u trenutku kada je taj grad napadnut od strane Irana, bio je na utakmici.

"Nismo ništa osetili, ni čuli, igrali smo, ali dobili smo poruke na telefon da se ne pomeramo iz stanova, da nije bezbedno da se kreće. Bilo je publike u dvorani, prenos na TV-u. U utorak je finale...", rekao je Đorđe Gagić za "Meridian sport".

Poručio je nekadašnji košarkaš Partizana da stanje u gradu nije alarmantno uprkos i više nego ozbiljnoj situaciji.

"Nema panike, stresa, malo je i čudno, svi se normalno ponašaju. Momci koji igraju sa nama rade u policiji, u vatrogasnoj službi, pošto svaki domaći igrač ima i posao kojim se bavi pored košarke, i nisu u panici. Naravno, nije prijatno, ali sve normalno funkcioniše. Na ulicama ima automobila, ljudi funkcionišu, kreću se. Nema zabrane kretanja, dobijete poruku za meru predostrožnosti, da ostanete u stanu, ne izlazite na ulicu i to je to. Ni ne vidiš to što se dešava, osim na internetu naravno, ali je zasad u redu".

Niko ne zna koliko će sve ovo da traje.

"Ne bavimo se tim stvarima, tu smo, radimo svoj posao, ponašamo se profesionalno. Idemo na utakmicu, imamo trening, sve funkcioniše normalno. Sve što nam treba, tu su za nas. Čeka nas finale. WASL (Super liga Zapadne Azije, prim.aut.). nismo prošli dalje, ali u Union kupu se borimo za trofej… Trebalo bi za tri dana da se igra, pa ćemo videti", poručio je Gagić.

Meridian sport

