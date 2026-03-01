ORLOVI OTPUTOVALI U ISTANBUL, DUŠAN ALIMPIJEVIĆ VERUJE U POBEDU: Selektor Srbije poslao brutalnu poruku: "Idemo na pobedimo, zašto da ne"
Muška seniorka reprezentacija Srbije putuje u Istanbul gde će se u ponedeljak, 2. marta, sastati sa selekcijom Turske u FIBA kvalifikacionom prozoru.
Dve selekcije su već odigrale jednu utakmicu 27. februara u Beogradu i tada su Turci pobedili u neizvesnoj završnici 82:78.
Selektor Dušan Alimpijević poveo je u Tursku 13 igrača, to su: Aleksa Avramović, Stefan Miljenović, Jovan Novak, Ognjen Dobrić, Stefan Momirov, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Bogoljub Marković, Nikola Tanasković, Dušan Ristić, Luka Mitrović, Arijan Lakić i Filip Barna.
”Moramo da ponovimo sve one dobre stvari koje smo radili u prvoj utakmici i da ispravimo te neke greške koje smo napravili, a u pripremi utakmice smo planirali da to izgleda drugačije. Pre svega, brzina drugačija u napadu, moramo mnogo brže da igramo i ulazimo u kretnje. Dobar karakter smo pokazali. Ovo je nova ekipa. Imali smo situaciju da napadamo i igramo protiv ekipe koja je sigurno u ovim kvalifikacijama najspremnija jer imaju osmoricu igrača sa poslednjeg Evropskog prvenstva, a mi smo imali jednog – Dobrića. S obzirom na to da smo kratko zajedno, dosta toga je urađeno. Na kraju sve svelo na jedan skok, jedan šut, sve je mohlo da bude drugačije, tako da imamo dosta razloga da budemo pozitivni sa ovom novom selekcijom. Idemo na pobedimo, zašto da ne”, rekao je selektor Alimpijević.
Utakmica Turska – Srbija na programu je u ponedeljak, 2. marta, od 19.00 časova u Istanbulu.