”Moramo da ponovimo sve one dobre stvari koje smo radili u prvoj utakmici i da ispravimo te neke greške koje smo napravili, a u pripremi utakmice smo planirali da to izgleda drugačije. Pre svega, brzina drugačija u napadu, moramo mnogo brže da igramo i ulazimo u kretnje. Dobar karakter smo pokazali. Ovo je nova ekipa. Imali smo situaciju da napadamo i igramo protiv ekipe koja je sigurno u ovim kvalifikacijama najspremnija jer imaju osmoricu igrača sa poslednjeg Evropskog prvenstva, a mi smo imali jednog – Dobrića. S obzirom na to da smo kratko zajedno, dosta toga je urađeno. Na kraju sve svelo na jedan skok, jedan šut, sve je mohlo da bude drugačije, tako da imamo dosta razloga da budemo pozitivni sa ovom novom selekcijom. Idemo na pobedimo, zašto da ne”, rekao je selektor Alimpijević.