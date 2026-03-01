ABA liga pruža podršku Dubaiju u teškim trenucima: 'Jedna liga, jedna porodica' je poruka solidarnosti.
ABA LIGA PRUŽILA PODRŠKU DUBAIJU: "Jedna liga, jedna porodica"!
Liga je klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pružila podršku.
– Jedna liga, jedna porodica. ABA liga je spremna da pruži svu neophodnu podršku Dubaiju u ovim teškim trenucima za klub.
Podsetimo, situacija na Bliskom istoku je eskalirala, a napadnuta je i teritorija UAE, uključujući i Dubai.
Zbog toga je došlo do zatvaranja vazdušnog prostora i prekida avio-saobraćaja.
