ABA liga se oglasima saopštenjem povodom situacije u kojoj se našao KK Dubai.

Liga je klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pružila podršku.

– Jedna liga, jedna porodica. ABA liga je spremna da pruži svu neophodnu podršku Dubaiju u ovim teškim trenucima za klub.

Podsetimo, situacija na Bliskom istoku je eskalirala, a napadnuta je i teritorija UAE, uključujući i Dubai.

Zbog toga je došlo do zatvaranja vazdušnog prostora i prekida avio-saobraćaja.

