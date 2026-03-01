Slušaj vest

Završio je Mika Murinen epizodu u Partizanu, vratio se u Finsku i obukao dres sa državnim grbom.

Finci su ponovo slavili (78:75) i napravili još jedan korak ka Mundobasketu, a Murinen je jedinim potezom podsetio na izdanja sa Evrobasketa.

Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Poleteo je posle alej-up dodavanja krajem prve četvrtine i efektno zakucao desnom rukom. Zanimljivo, bili su mu to jedini poeni na susretu, a upisao je i jedan skok.

Pogledajte!

