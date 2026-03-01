Mika Murinen se vraća u formu kao nekada! Pročitajte kako je njegov put od Partizana do novog uspeha zabeležen u ovom videu.
MIKA MURINEN POLETEO KAO NEKADA! Partizan je davna prošlost...(VIDEO)
Završio je Mika Murinen epizodu u Partizanu, vratio se u Finsku i obukao dres sa državnim grbom.
Finci su ponovo slavili (78:75) i napravili još jedan korak ka Mundobasketu, a Murinen je jedinim potezom podsetio na izdanja sa Evrobasketa.
Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport
Poleteo je posle alej-up dodavanja krajem prve četvrtine i efektno zakucao desnom rukom. Zanimljivo, bili su mu to jedini poeni na susretu, a upisao je i jedan skok.
