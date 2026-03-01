Slušaj vest

Nebojša Čović Predsednik Košarkaškog saveza Srbije izneo je oštre kritike na račun sistema kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine pod okriljem FIBA, ocenivši da takmičenje nije ravnopravno za sve selekcije.

Srbija je u petak u Beogradu poražena od Turske rezultatom 82:78, dok je novi duel C grupe na programu u ponedeljak u Istanbulu.

Čović je analizirao stanje u srpskoj košarci i dotakao se više tema – od sastava nacionalnog tima do suđenja.

Govoreći o periodu kada je selektor postao Svetislav Pešić, Čović je podsetio na težinu trenutka u kom je preuzeo ekipu.

"Kriza kulta reprezentacije bila je na vrhuncu kada je Svetislav Pešić preuzeo funkciju selektora. Suočio se sa ogromnim problemima jer se nismo kvalifikovali, a tu situaciju sada postepeno rešavamo. Do krize je delimično došlo i zato što je FIBA izgubila svoje mehanizme moći, a samim tim ni savezi nemaju nikakav uticaj", rekao je Čović u gostovanju na "TV Pink"

Prvi čovek KSS posebno je istakao da smatra da aktuelne kvalifikacije nisu regularne.

"Imamo kvalifikacije koje su, po mom mišljenju, neregularne. S jedne strane, jednoj reprezentaciji se dozvoljava da računa na najvažnije igrače, dok se drugoj to uskraćuje. U prvoj utakmici protiv Turske, u poređenju sa sastavom sa Evropskog prvenstva u Rigi, imali smo samo jednog igrača – Ognjena Dobrića. Preostalih 11 su bili potpuno novi", objasnio je predsednik KSS.

Uporedio je situaciju i sa turskom selekcijom, navodeći konkretan primer.

"Kod Turaka postoji mehanizam po kojem Tarik Biberović mora da igra za reprezentaciju. Iako je Fenerbahče za drugu utakmicu rekao da on ne bi trebalo da igra, Turska federacija je insistirala da mora. Mi, kao KSS, nemamo takvu mogućnost. Pored toga, Turci imaju svoju nacionalnu ligu, a mi je nemamo. FIBA nam ne daje mogućnost da kažnjavamo", dodao je Čović.

Na kraju, osvrnuo se i na suđenje u Beogradu, aludirajući da arbitri iz Letonije i Slovačke nisu imali isti kriterijum prema oba tima, što je, prema njegovom stavu, uticalo na tok meča.