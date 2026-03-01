Slušaj vest

Bio je miljenik navijača crno-belih koji su mu skandirali osamdesetih godina prošlog veka "Sveti Sava" posle svakog koša, skoka ili blokade.

Pamte ga kao vrsnog centra i kao sportskog direktora u sezoni kad su se crno-beli okitili titulom šampiona Starog kontinenta.

Bio je kum Željka Obradovića i rođak Dražena Petrovića.

Na današnji dan pre tačno pet godina napustio nas je Milenko Savović (61), legendarni košarkaš Partizana.

Te sezone 1991/92, kada je Partizan sa trenerom Željkom Obradovićem posle koša Saše Đorđevića osvojio titulu prvaka Evrope, Savović je obavljao ulogu sportskog direktora.

- To se desilo vrlo brzo i neočekivano za mene i za Željka Obradovića da te prve godine i pored toga što smo samo jednu utakmicu odigrali u Beogradu postanemo prvaci Evrope, to je bila godina kao iz snova - sećao se Milenko.

Savović je rođen u Trebinju 1960. godine, a u rodnom mestu je i preminuo prvog dana marta 2021. godine. Mesec dana ranije primljen je u bolnicu nakon problema zbog korona virusa.

Svoju košarkašku karijeru Savović je počeo u Partizanu, u kome je proveo 12 godina i bio kapiten kluba. Sa Partizanom je osvojio tri titule prvaka Jugoslavije, tri međunarodna Kupa Radivoja Koraća i dva Kupa SFRJ.

Nakon odlaska iz Partizana je nastupao za Granadu i Vojvodinu.

Nastupao je i za reprezentaciju Jugoslavije sa kojom je osvojio srebro na Evropskom prvenstvu.

Željko Obradović je danas najtrofejniji evropski trener, ali malo ko zna kako je uopšte počeo da se bavi ovim poslom. Najzaslužniji za to je upravo Milenko Savović.

"Željko je trebalo da bude kapiten reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Rimu. A sve se dešava u noći pre odlaska na to prvenstvo. Željko i ja sedimo u ‘Klubu književnika’ sa ženama na večeri i dogovaramo se da nađemo klub u kojem ćemo zajedno igrati sledeće sezone. Mi smo dugogodišnji prijatelji i kumovi. Tada nije bilo mobilnih telefona i izlazi kelner iz kuhinje i kaže mi: ‘Savo, telefon’. Na vezi je Kićanović i kaže: ‘Gde ste? Tražimo vas po celom gradu. Dođite kod mene kući’. Godinama unazad je Kića pričao da će Željko biti trener a ja da dođem na njegovo mesto. Ali nismo se nadali da će to biti brzo. I odemo i dogovorimo se s Kićom, ali postoji problem jer Željko treba da ode na aerodrom i kaže Dudi Ivkoviću da postaje trener. Prilazimo aerodromu, unosi se oprema, mi bez torbi i Duda pita: ‘Gde ste vi?’. Kaže mu Željko: ‘Postao sam trener Partizana’. Na to će Duda: ‘Ma, ‘ajde bre’, Ali onda ugleda Kiću i shvati da je ozbiljno. Voleo je mnogo Željka, i čestitao mu je.", pričao je svojevremeno Savović.

Savovića je još jedna neobična nit povezivala sa košarkom. Poznato je da su Dejan Bodiroga i braća Aleksandar i Dražen Petrović bili rod. Manje je poznato da je i Savović bio rod sa Petrovićima.

Milenko je poreklom Hercegovac, kao i Draženov otac, pa otud i rodbinska povezanost.

- Petrovići su moji rođaci. Jole Petrović me svaki put, kada smo igrali u Šibeniku, sačekao da me pozdravi i pita za rodbinu - otkrio je Savović svojevremeno.

Sem što je bio sjajan košarkaš i još bolji sportski direktor u mladosti je bio poznat i po svom neobičnom imidžu.

To je bio period " Novog talasa" i ekspanzije rokenrola u bivšoj Jugoslaviji , a Savović je sve šokirao kada se na treningu pojavio sa pramenom kose ofarbanim u crveno pojavio na treningu, a to je uradio zbog - panka!

"Kad su se pojavili pank i "Novi talas", sve sam zaboravio i počeo sam samo to da slušam. Ofarbao sam zbog panka mali pramen kose u crveno. Dolazim na trening Partizana i trener me izbaci. Kaže mi: "Na šta ličiš, čoveče". Bilo je diskretno, ali morao sam da odsečem taj pramen. Tad mi je bilo krivo zbog toga", prisećao se Savović u intervjuu za jedan časopis.

Savović je završio 11. beogradsku gimnaziju zajedno sa frontmenom i osnivačem "Električnog orgazma" Srđanom Gojkovićem Giletom, a jako je često bio gost kultnog kluba "Akademija" u kome su svi velikani beogradske rok scene počeli svoj uspon ka slavi.

"Nas nekoliko košarkaša je Savović uveo u rokenrol, ali tada je bilo drugačije vreme i bilo je sve mnogo kulturnije pa i odnos između sporta, kulture i umetnosti. Gile, Čavke, Banana i Švaba su bili obeležje nekog bunta protiv šunda tog vremena, onda su postali deo pank scene pa opšteprihvaćen jugoslovenski bend, a mi smo se družili sa njima, odlazili smo do SKC-a, Akademije", govorio je nekadašnji Milenkov saigrač Goran Grbović.

Sjajni centar je bio veliki zaljubljenik u alternativnu rokenrol scenu u nekadašnjoj Jugoslaviji i posećivao je sve koncerte u tom periodu.

"Tada je ceo Beograd bio na Akademiji. Kad već pominjemo taj novi talas i EKV, Električni orgazam, Idole, da ne zaboravimo Šarla Akrobatu i Dušana Kojića Koju. U neku ruku da, bio sam svedok nastajanja te Yu rok scene", pričao je Savović.