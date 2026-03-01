DENVER - MINESOTA: Cela Srbija može da gleda Jokića u idealnom terminu
Sjajno veče očekuje ljubitelje košarke u Srbiji.
Od 21.30 časova u direktnom prenosu na TV Arena premium 1 košarkaši Denvera dočekaće Minesotu.
Biće to prilika da još jednom vidimo Nikolu Jokića na delu.
MVP Ol-stara najveća pretnja
Sa druge strane, najveća opasnost Denveru preti od Entonija Edvardsa, nedavnog MVP-a Ol-stara.
Edvards prosečno beleži 29.6 poena, 5.2 skoka i 3.7 asistencija.
Jokiću prija Minesota
Nikola Jokić će pokušati da stigne do 187. tripl-dabla u regularnom delu sezone, i tako se približi još više vodećem Raselu Vestbruku koji ih ima 207 u karijeri.
Jokić je ove sezone upisao već 22 tripl-dabla, te je jasno da je samo pitanje vremena kada će se probiti na prvo mesto u istoriji NBA lige.
Samim tim bi uvećao šanse u trci za MVP nagradu. Srpski centar trenutno beleži prosečno 28.8 poena, 12.5 skokova i 10.5 asistencija po meču. O njegovom uticaju na tim ne treba ni trošiti reči.
Nagetsi su od početa tekuće sezone odigrali tri duela protiv rivala iz Severnozapadne divizije, i upisali su maksimalni broj pobeda.
Prvi put su se sastali 28. oktobra, a Denver je u gostima bio bolji 127:114. Sledi duel 11. novembra, kada je Denver bolji rezultatom 123:112. Poslednji duel je odigran 26. decembra kada je Denver posle produžetka pobedio 142:138.
Nikola Jokić je sva tri pomenuta meča beležio tripl-dablove.
Oktobar - 25 poena, 19 skokova, 10 asistencija
Novembar - 27 poena, 12 skokova, 11 asistencija
Decembar - 56 poena, 16 skokova, 15 asistencija
Sa 56 poena u poslednjem međusobnom meču, Jokić je ostvario drugi najbolji košgeterski učinak u karijeri.
I najbolji košgeterski učinak je imao protiv Minesote, ali u porazu 1. aprila 2025. godine, kada je posle dva produžetka postigao 61 poen.
Bitka za što bolju poziciju
Ovo je izuzetno bitna utakmica za obe ekipe. U borbi za što bolju startnu poziciju u plej-of, obe ekipe imaju po 37 pobeda i 23 poraza.
Pobednik ovog meča imaće pobedu više, a samim tim biće četvrtoplasiran, dok će imati i tri pobede više od šeste ekipe na tabeli Zapada, a to su Los Anđeles Lejkersi.
