Nemačka se tako revanširala rivalu za poraz od pre dva dana (93:88).

Mario Hezonja je za skoro 40 minuta na parketu bio najefikasniji sa 30 poena, sedam skokova i tri asistencije. Roko Badžim je dodao 14 (4/6 za tri), Luka Božić 12, uz četiri skoka, Džejlen Smit 12, uz po devet skokova i asistencija, a Dario Šarić 11 poena i pet skokova.

U redovima aktuelnog prvaka sveta istakli su se Johanes Timan sa 24 poena i 12 skokova, Oskar Da Silva je imao 15 poena i 11 skokova, a Džek Kajil 14 poena i šest asistencija.