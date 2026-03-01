Slušaj vest

Nemačka se tako revanširala rivalu za poraz od pre dva dana (93:88).

Mario Hezonja je za skoro 40 minuta na parketu bio najefikasniji sa 30 poena, sedam skokova i tri asistencije. Roko Badžim je dodao 14 (4/6 za tri), Luka Božić 12, uz četiri skoka, Džejlen Smit 12, uz po devet skokova i asistencija, a Dario Šarić 11 poena i pet skokova.

U redovima aktuelnog prvaka sveta istakli su se Johanes Timan sa 24 poena i 12 skokova, Oskar Da Silva je imao 15 poena i 11 skokova, a Džek Kajil 14 poena i šest asistencija.

Ne propustiteEvroligaMARIO HEZONJA UDARIO PO NAVIJAČIMA REALA: "Svi moraju biti uz ekipu! Ko ne želi - neka ni ne dolazi!"
profimedia-0959375782.jpg
EvroligaMARIO HEZONJA PROMENIO TIM! Miško Ražnatović otkrio neočekivanu vest
Mario Hezonja
Ostali sportoviHEZONJA NAPUŠTA REAL: Ovaj evroligaš ne žali novac za hrvatskog košarkaša!
partizanreal89886.jpg
EvroligaNEVIĐENA GLUPOST HRVATA RAZBESNELA SAIGRAČE! Umesto da slavi pobedu, Ljulj skočio na Hezonju! Nije mogao da veruje šta je čovek uradio!
Mario Hezonja

Strahinja Pavlović za pobedu Milana Izvor: Arena 1 Premium