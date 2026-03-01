Košarkaši Denvera igraju protiv Minesote u utakmici NBA lige
NBA
JOKIĆ FANTASTIČNIM ZAKUCAVANJEM DIGAO HALU NA NOGE: Srpski supestar školovao Rudija Gobera
Za Denver nastupa srpski superstar Nikola Jokić i po običaju oduševljava publiku svojim potezima.
Denver - Boston, Nikola Jokić Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia, Rich Storry / Getty images / Profimedia
U petom minutu Nikola je fantastično zakucao i digao halu na noge.
Rudi Gober je samo gledao u Jokića, potpuno nemoćan.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
