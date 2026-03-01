Njujork je prekinuo seriju pobeda Sparsa, savladavši San Antonio rezultatom 114:89. Ova pobeda je značajna za Nikse.
NIKSI OČITALI LEKCIJU SPARSIMA! Njujork razbio San Antonio!
Košarkaši Njujorka pobedili su u "Medison Skver Gardenu" ekipu San Antonija - 114:89.
Niksi su tako prekinuli seriju od 11 pobeda Sparsa, koji su bili nepobedivi tokom februara.
Gostima nije pomogao ni Viktor Vembanjama, koji je meč obeležio sjajnim zakucavanjem preko Ogugue Anunobija. Francuz je meč završio sa 25 poena, 13 skokova i dve asistencije.
Kod pobednika najbolji su bili Majls Bridžis sa 25 poena i pet skokova, Džejlen Branson je imao 24 poena, sedam asistencija i četiri skoka.
