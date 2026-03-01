Slušaj vest

Košarkaš PartizanaDvejn Vašington trenutno se nalazi u Dubaiju, baš u trenutku jezivih sukoba na Bliskom istoku.

Vašington se još uvek nije vratio u Srbiju, a kako je "Kurir" ranije preneo, pored njega u Dubaiju su ostali "zaglavljeni" Dilan Osetkovski i Šejk Milton.

U međuvremenu, Vašington se putem svog zvaničnog Instagram naloga oglasio iz Dubaija, gde je zatražio hitnu pomoć!

Kako je Dvejn napisao: "Što je pre moguće", a reč je patikama za kojima Vašington traga...

- Gde mogu da nabavim Kobe patike u Dubaiju? Veličina 14, treba mi što pre - poručio je as Partizana.

Dvejn Vašington traži pomoć u Dubaiju Foto: Printscreen/Instagram/dwizjr

Nadamo se da će Vašington zajedno sa svojom porodicom, uz Osetkovskog i Milton, ubrzo krenuti nazad put Srbije - jer se situacija oko rata na Bliskom istoku zaoštrava iz dana u dan.

