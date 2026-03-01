Slušaj vest

Muška seniorska reprezentacija Srbije doputovala je u Istanbul gde je u ponedeljak, 2. marta, očekuje utakmica sa Turskom u FIBA kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo.

Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 Naš tim je dočekao ambasador Republike Srbije u Turskoj Aca Jovanović koji je selektoru Dušanu Alimpijeviću i reprezentativcima poželeo sreću, a od generalnog sekretara KSS Miće Jovanovića i potpredsednika za mušku košarku Nenada Krstića dobio poklon u ime Kuće košarke.

Ambasador Jovanović će prisustvovati utakmici sa Turskom i bodriti selekciju Srbije.

Utakmica Turska – Srbija na programu je od 19.00 časova po srednjeevropskom vremenu, odnosno 21.00 sat po lokalnom vremenu u Istanbulu.

