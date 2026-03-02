Posle solidnog izdanja u prethodnom meču, iskusni srpski as utakmicu protiv Nju Orleansa presedeo je na klupi.
nba
BOGDANOVIĆ SA KLUPE GLEDAO POBEDU SVOG TIMA! Klipersi razbili Pelikanse, Bogdan jedini nije dobio šansu! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Los Anđeles Klipersa savladali su prethodne noći pred svojim navijačima Nju Orleans Pelikanse rezultatom 137:117.
Klipersi su rutinski zabeležili pobedu protiv jednog od najgorih timova u ligi, a najefikasniji bio je Kavaj Lenard, koji se posle povrede vratio u tim.
Superstar Klipersa meč je završio sa 23 postignuta poena. Pratili su ga Džordan Miler sa 19, Derik Džons sa 17, Bruk Lopez sa 16 i Džon Kolins sa 15 poena.
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru. Nakon sasvim solidnog izdanja protiv Minesote, trener Tajron Lu je ponovo zakucao za klupu Srbina. Jedino Bogdan nije dobio priliku na ovoj utakmici.
Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
U ekipi Pelikansa najefikasniji je bio Firs sa 28 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Reaguj
Komentariši