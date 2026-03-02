Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Klipersa savladali su prethodne noći pred svojim navijačima Nju Orleans Pelikanse rezultatom 137:117.

Klipersi su rutinski zabeležili pobedu protiv jednog od najgorih timova u ligi, a najefikasniji bio je Kavaj Lenard, koji se posle povrede vratio u tim.

Superstar Klipersa meč je završio sa 23 postignuta poena. Pratili su ga Džordan Miler sa 19, Derik Džons sa 17, Bruk Lopez sa 16 i Džon Kolins sa 15 poena.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru. Nakon sasvim solidnog izdanja protiv Minesote, trener Tajron Lu je ponovo zakucao za klupu Srbina. Jedino Bogdan nije dobio priliku na ovoj utakmici.

Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia

U ekipi Pelikansa najefikasniji je bio Firs sa 28 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1