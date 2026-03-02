Slušaj vest

 Boravak u Los Anđelesu Novak Đoković je iskoristio da uživo isprati meč između Los Anđeles Lejkersa i Sakramento Kinsa.

Njegov dolazak u dvoranu izazvao je veliko oduševljenje navijača i košarkaša Lejkersa, posebno Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, koji su se srdačno pozdravili sa srpskim asom.

Luka je odmah pritrčao Novaku i zagrlio ga, a nakon kratkog ćaskanja usledilo je i zajedničko fotografisanje.

Nakon ubedljive pobede Lejkersa (128:104) kamere su zabeležile i srdačan susret Đokovića i Lebrona Džejmsa.

 Inače, Lejkersi su ubedljivo savladali Kingse 128:14, a najzaslužniji za trijumf bio je upravo Luka Dončić, koji je meč završio sa 28 poena i devet asistencija. Pratio ga je iskusni Lebron sa 24 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Bogdan Bogdanović pokazao zube Lebronu Džejmsu Izvor: RTS