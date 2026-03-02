Dolazak Novaka u "Kripto arenu" oduševio je superstara Lejkersa.
Košarka
LUKA NA KONFERENCIJI PRIČAO AMERIMA O ĐOKOVIĆU: Znate, za mene je on GOAT! To što je bio ovde i gledao me...
Slušaj vest
Lejkersi su prethodne noći na svom terenu ubedljivo savladali Sakramento Kingse 128:104, a meč u čuvenoj "Kripto areni" uživo iz prvog reda pratio je srpski teniser Novak Đoković.
Njegov dolazak oduševio je navijače i igrače Lejkersa, posebno Luku Dončića, koji je nakon meča otkrio koliko mu znači što je najbolji ikada uživo pratio njegov meč.
"Znate, za mene je on GOAT. To što je on bio ovde i što me je gledao je prosto neverovatno. Razgovarali smo, verovatno ćemo se videti i nakon ovoga, tako da sam veoma uzbuđen što je došao", rekao je Luka američkim novinarima.
Pogledajte kako je izgledao njihov susret:
Reaguj
Komentariši