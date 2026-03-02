Njegov dolazak oduševio je navijače i igrače Lejkersa, posebno Luku Dončića , koji je nakon meča otkrio koliko mu znači što je najbolji ikada uživo pratio njegov meč.

"Znate, za mene je on GOAT. To što je on bio ovde i što me je gledao je prosto neverovatno. Razgovarali smo, verovatno ćemo se videti i nakon ovoga, tako da sam veoma uzbuđen što je došao", rekao je Luka američkim novinarima.