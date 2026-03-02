Slušaj vest

Srbin je stigao na korak od tripl-dabla, upisao je 35 poena, 13 skokova i devet asistencija, ali nije imao pomoć saigrača, te su Nagetsi ostali bez trijumfa.

Na konferenciji za medije posle utakmice Jokić je bio vidno nervozan, te je prvo istakao kako se ne slaže sa svojim trenerom Dejvidom Adelmanom kako su poslednja dva minuta poluvremena, kada je Minesota bila bolja i napravila razliku, odredili utakmicu.

Denver - Minesota, 1.3.2026

- Imali smo još 24 minuta? Pogađali su kada su morali, držali su prednost sve vreme... 30 poena iz kontri? Ne smemo da gubimo toliko lopti, dali smo im da pogađaju lake šuteve. To nije dobro. Ne smemo da dozvolimo da to što imamo loš napad utiče na odbranu. U tim momentima kad nismo pogađali, prestali smo da igramo odbranu. Bilo je trenutaka kada smo prestali da igramo odbranu i to nas je koštalo pobede - rekao je Jokić, pa dodao:

- Dobro je što se ovo desilo, sad ćemo da brinemo i briga može da bude dobra za nas, dobro je da budemo malo više zabrinuti, možda zaigramo bolje. Nadam se da imamo dovoljno vremena da nađemo formu.

Na jedno pitanje srpski as nije želeo da odgovori, a bilo je vezano za nedavni sukob sa Luom Dortom. Novinar je uporedio taj meč Denvera i Oklahome, sa ovim koji su Nagetsi odigrali protiv Minesote gde je bilo varnica između Valančijunasa i Hajlenda.

- Neću to da komentarišem - rekao je nikad hladniji Nikola Jokić.

Okršaj Nikole Jokića i Dorta, Oklahoma - Denver

Za kraj, imao je zaključak koji nije radovao navijače Denvera.

- Videćemo hoćemo li biti zdravi, stalno se nešto dešava, bili smo u svakoj utakmici od Ol-stara, nadam se da ćemo dobijati više utakmica - dodao je Jokić.

