Za Lebrona i Novaka godine su samo broj...
Košarka
NOVAK GLEDAO MONSTRUOZNO KUCANJE LEBRONA! Čovek ima 41 godinu, a leti i dalje! (VIDEO)
Iako je zagazio u petu deceniju života, čudesni Lebron Džejms i dalje dominira na terenu.
Lejkersi su prethodne noći pred svojim navijačima ubedljivo savladali Sakramento Kingse 128:104, a popularni "Kralj" bio je jedan od najzaslužnijih za trijumf.
Superstar Lejkersa meč je završio sa 24 postignuta poena i pet asistencija.
Izveo je 41-godišnji Lebron i najlepši potez na ovom meču, pošto je nakon jedne sjajne kontre Lejkersa skočio u nebesa i iščupao obruč.
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković Lebronovu majstoriju ispratio je iz prvog reda, pošto je bio specijalni gost Lejkersa na ovom meču.
