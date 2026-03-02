Slušaj vest

Iako je zagazio u petu deceniju života, čudesni Lebron Džejms i dalje dominira na terenu.

Lejkersi su prethodne noći pred svojim navijačima ubedljivo savladali Sakramento Kingse 128:104, a popularni "Kralj" bio je jedan od najzaslužnijih za trijumf.

Superstar Lejkersa meč je završio sa 24 postignuta poena i pet asistencija.

Izveo je 41-godišnji Lebron i najlepši potez na ovom meču, pošto je nakon jedne sjajne kontre Lejkersa skočio u nebesa i iščupao obruč.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković Lebronovu majstoriju ispratio je iz prvog reda, pošto je bio specijalni gost Lejkersa na ovom meču.

Ne propustiteKošarkaNOVAK, LEBRON I DONČIĆ - KAKVA EKIPA! Đoković zapalio Los Anđeles: Došao da gleda Lejkerse, Luka mu odmah pritrčao! (VIDEO)
Luka Dončić i Novak Đoković
KošarkaLUKA NA KONFERENCIJI PRIČAO AMERIMA O ĐOKOVIĆU: Znate, za mene je on GOAT! To što je bio ovde i gledao me...
Luka Dončić
Košarka"NEĆU TO DA KOMENTARIŠEM..." Nikola Jokić dobio pitanje koje mu se nije svidelo, pa ODBIO DA ODGOVORI: Nikad hladniji Srbin, novinari ovo NISU OČEKIVALI!
Jokić.jpg
KošarkaALIMPIJEVIĆ ODREDIO 12 IGRAČA ZA TURSKU! Tu je Aleksa, a evo koga je selektor precrtao!
serbia-switzerland-7232419.JPG

Bogdan Bogdanović pokazao zube Lebronu Džejmsu Izvor: RTS