Iskusni košarkaš Golden Stejta, Drejmond Grin, odao je priznanje Nikoli Jokiću.

Čovek koji retko daje komplimente protivničkim igračima, sipao je hvalospeve na račun Srbina.

Grin je istakao da je Nikola mentalno najjači košarkaš u čitavoj ligi.

"Mentalno najjači? Nikola Jokić! Ne postoji ništa što može da mu uđe pod kožu. Ništa mu ne smeta. Ako promašuje šuteve, on nastavlja da igra", kaže Grin i dodaje:

"Znate, on trči onako pogrbljeno, ramena su mu stalno spuštena, ali ga nikada ne vidite klonulog, poraženog. On jednostavno uvek nastavlja dalje."

"Igrao sam protiv Kobija Brajanta, Lebrona Džejmsa... Ali u poslednje vreme, to je Nikola Jokić".

Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium