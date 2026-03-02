Slušaj vest

Košarkaši Turske i Srbije u ponedeljak od 19 časova igraju meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a uoči ovog duela, prvi čovek KSS Nebojša Čović, rešio je da digne glas.

On je gostovao na televiziji Pink gde je žestoko zagrmeo i istakao da su kvalifikacije neregularne po njegovom mišljenju.

- Imamo kvalifikacije koje su, po mom mišljenju, neregularne. S jedne strane, jednoj reprezentaciji se dozvoljava da računa na najvažnije igrače, dok se drugoj to uskraćuje. U prvoj utakmici protiv Turske, u poređenju sa sastavom sa Evropskog prvenstva u Rigi, imali smo samo jednog igrača, Ognjena Dobrića. Preostalih 11 su bili potpuno novi - rekao je on, pa dodao:

1/13 Vidi galeriju Nebojša Čović Foto: Screenshot, Starsport

- Kriza kulta reprezentacije bila je na vrhuncu kada je Svetislav Pešić preuzeo funkciju selektora. Suočio se sa ogromnim problemima jer se nismo kvalifikovali, a tu situaciju sada postepeno rešavamo. Do krize je delimično došlo i zato što je FIBA izgubila svoje mehanizme moći, a samim tim ni savezi nemaju nikakav uticaj.

Zatim je sve i dodatno objasnio:

- Kod Turaka postoji mehanizam po kojem Tarik Biberović mora da igra za reprezentaciju. Iako je Fenerbahče za drugu utakmicu rekao da on ne bi trebalo da igra, Turska federacija je insistirala da mora. Mi, kao KSS, nemamo takvu mogućnost. Pored toga, Turci imaju svoju nacionalnu ligu, a mi je nemamo. FIBA nam ne daje mogućnost da kažnjavamo - zaključio je Čović.

BONUS VIDEO: