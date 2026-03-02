Slušaj vest

Selektor Turske Ergin Ataman odredio je 12 igrača za okršaj sa Srbijom.

Turska je u petak savladala posle drame Srbiju u Beogradu, pa je trofejni stručnjak odlučio ne menja dobitnu kombinaciju. Turci će večeras izaći na teren u istom sastavu:

Metedžan Birsen, Šehmus Hazer, Jigitdžan Sajbir, Sertač Šanli, Džedi Osman, Jigit Arslan, Tarik Biberović, Onuralp Bitim, Berk Ugurlu, Furkan Korkmaz, Erdžan Osmani i Omer Jurtseven.

Iako se spekulisalo da će as Fenerbahčea Tarik Biberović ustupiti mesto asu Bahčešehira Malakaju Flinu, koji je pred okršaje sa Srbijom dobio turski pasoš, to se ipak neće desiti. Ataman je odlučio da zadrži momka iz Zenice, koji je doneo Turcima pobedu u Beogradu.

1/11 Vidi galeriju Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ataman se nada da će Tarik Biberović uskoro dobiti status punopravnog "domaćeg" reprezentativca Turske.

"Već godinama igra u Turskoj. On je tursko dete koliko i svi mi" izjavio je Ataman pred drugi meč sa Srbijom.

Prema pravilima FIBA, svaka selekcija može da ima maksimalno jednog "stranog" igrača i kvota naturalizovanih reprezentativaca je u Turskoj sada popunjena Biberovićem.

Međutim, Košarkaški savez Turske radi na tome da momak iz Bosne i Hercegovine dobije status domaćeg igrača.

Naturalizovanim igračima smatraju se stranci koji su pasoš zemlje za čiju reprezentaciju nastupaju stekli nakon 16. rođendana, što je i Biberovićev slučaj. Međutim, postoje izuzeci - ukoliko je igrač dugo živeo u toj državi i ima "jake veze" sa njom. Na tu kartu igra i Turska.

Biberović je kao tinejdžer došao u Tursku i tamo ga već duže vreme gledaju kao svog.

Podsetimo, "zvezdica" je tako nedavno skinuta Albancu Erdžanu Osmaniju, pa se as Efesa sada vodi kao domaći igrač.

"Oni imaju Larkina naturalizovanog, Vilbekina, Biberovića, Osmani je nedavno dobio pravo da mu se skida ’zvezdica’, a na sve to su zbog određenih problema i povreda doveli Flina koji je jedan od najdominantnijih igrača u Evropi", rekao je uoči dvomeča sa Turskom Alimpijević.