Mijailović je istako da se još uvek ne zna kad će se igrači Partizana vratiti u Beograd, i otkriva da će utakmica Evrolige protiv Dubaija planirana za četvrtak biti odložena.

Ozbiljna logistička drama potresa evropsku košarku, pošto je čak 14 igrača Evrolige (uz njih je tu i Šarunas Jasikevičijus) trenutno zarobljeno u Dubaiju i ne može da se vrati svojim klubovima. Zbog naglog prekida avio-saobraćaja i vanrednih okolnosti, igrači su ostali blokirani, bez jasnog termina povratka u Evropu.

"Naša tri igrača su otišla na odmor u Dubai tokom reprezentativne pauze. Mi po ugovoru ne možemo da određujemo igračima gde će da idu na odmor. Nisu naši igrači jedini u Emiratima. U ovom trenutku se u Dubaiju nalazi čak 14 igrača iz Evrolige i trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus. Naši igrači su bezbedni, stalno smo na vezi sa njima. Hvala Dubaiju koji je omogućio našim igračima da treniraju sa njihovom ekipom. U ovom trenutku mogu sa sigurnošću da kažem da će utakmica protiv Dubaija biti odložena, prihvatićemo poziv Dubaija da se utakmica odloži", rekao je Mijailović gostujući u emisiji "Uranak" na K1 televiziji.

Na pitanje kada bi najranije igrači Partizana mogli da se vrate u Beograd, on je rekao da se u ovom trenutku to ne zna.

"Imamo obećanje da će čarter let iz Dubaija za Oman uskoro da bude realizovan, pa da iz Maskata polete za Beograd, ali ne znamo još kad će se to desiti. U ovom trenutku sport je kolateralna šteta ratnih dejstava. Postavlja se pitanje i šta će biti sa izraelskim klubovima, kako će Hapoel i Makabi leteti na gostovanja i dočekivati ekipe u Tel Avivu" kaže prvi čovek Partizana.

Zbog aktuelnih dešvanja ostatak sezone i regularnost Evrolige dovedeni su u pitanje, smatra Mijailović.

Doveden je ostatak sezone u pitanje. Bezbednost je na prvom meču, molim Boga da se svi vrate živi. Ja dobro znam šta znači biti u ratnoj zoni, to su traume koje nosite ceo život. Sada je loptica kod Evrolige, ona mora dobro da razmisli šta je bezbednosno ispravno. Smatram da će nam danas dati određena uputstva."