Predsednik Košarkaškog saveza Turske, Hidajet Hido Turkoglu, izneo je svoja očekivanja pred novi okršaj Turske i Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Turci su posle velike drame srušili "orlove" u Beogradu, a večeras od 19 časova pred svojim navijačima ponovo će odmeriti snage sa našom reprezentacijom.

1/11 Vidi galeriju Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Turkoglu je govorio o značaju ovog meča.

"U petak smo obezbedili veoma važnu pobedu. Mislim da je večerašnja utakmica još važnija od one prošlog petka jer je zaista značajna za nas. Kako zbog nastavka našeg košarkaškog uspona, tako i zbog našeg položaja u grupi", rekao je Turkoglu.

Svestan je da njegovom timu neće biti nimalo lako.

"Verujem da su i naš trener i naši igrači svesni značaja. Dobro su počeli utakmicu pre neki dan, ali kao što znate, ovakve utakmice mogu da se odvijaju do poslednjeg minuta", kaže Turkoglu.

Ulaznice za meč su rasprodate.

"Verujem da ćemo uz podršku navijača koji će ispuniti tribine Centra za razvoj košarke ispuniti cilj i ostvariti pobedu", dodao je Hido.