Velika ljubav Srbina i Hrvatice centralna je tema na društvenim mrežama.

Ljudi širom regiona oduševljeni su veridbom nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde, FMP Železnika, OKK Beograda i Vršca, a sada asa poljskog kluba King Ščećin, Nemanje Popovića (22) i hrvatske influenserke Mirte Miler (28).

Veridba Mirte Miler i Nemanje Popovića

Hrvatica, koju na TikToku prati neverovatnih 19 miliona podelila je emotivni snimak veridbe.

- Sve što mogu da kažem je hvala Bogu što mi je rekao da promenim nokte. Ako ste videli video, znate na šta mislim - napisala je ona.

Nemanja Popović rođen je u Mladenovcu, a 2017. godine potpisao je trogodišnji ugovor sa Zvezdom. Najbolje partije pružao je u Vršcu gde je prosečno beležio 18,1 poen i 7,4 skokova po meču i bio MVP Košarkaške lige Srbije.

