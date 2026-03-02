Slušaj vest

Predsednik Košarkaškog kluba Partizan, Ostoja Mijailović, izjavio je da je pozicija predsednika KK Partizan jedna od najtežih u državi.

U emisiji "Uranak" na K1 televiziji Mijailović je, između ostalog, govorio i o aktuelnoj situaciji u klubu.

"Pozicija predsednika KK Partizan je jedna od najtežih pozicija u državi zato se politička situacija u državi prenosi i na tribine. Ponosan sam što sam na čelu ovog kluba koji je jedan od najvećih na svetu, ali je u isto vreme vrlo teško", počeo je Mijailović.

On je istakao da je za loše rezultate ove sezone odgovoran sportski sektor, a ne uprava kluba.

"Razumem revolt navijača. Uvek je kriva uprava, nikad igrači koji ne pogode koš ili treneri koji loše rade. Posao uprave je da obezbedi novac i budžet. Kad se osvoji neki trofej, zaslužni su trener i igrači, a ne rukovodstvo. Deo navijača protestuje uglavnom protiv uprave, koja nije kriva što su dovedena loša pojačanja u letnjem prelaznom roku. Nisam ja kriv za loše stanje u svlačionici. Mi smo povećali budžet za 35 odsto u odnosu na prethodnu sezonu, ali to nam igrački nije donelo boljitak", ističe Mijailović.

"Da se Uprava povukla, klub bi doživeo finansijski krah i ja bih bio kriv. U ovoj državi su uvek krivi oni koji nikada nisu krivi. Ne postoji Uprava koja nije doživela povike "Uprava napolje". Ona je uvek kriva. To je najteže i najnezahvalnije mesto u sportu", dodao je Mijaiović.

Penjaroja ispunio očekivanja

Mijailović je istakao da je zadovoljan radom Đoana Penjaroje, koji je na klupi nasledio Željka Obradovića.

"Posle promene prethodnog stručnog štaba bilo je potrebno vreme za adaptaciju, bilo je i dosta promena u timu, dolazaka i odlazaka. Stručni štab sad radi fenomenalan posao. Dobili smo Crvenu zvezdu, Hapoel, Panatinaikos, stabilizovali ekipu. Cela sezona je doživela krah zbog dve ili tri pogrešne odluke sportskog sektora. Dovodjenje Džabarija Parkera je najveći promašaj u istoriji Partizana. Najskuplji igrač svih vremena nije ništa doprineo ekipi, čak je napravljen razdor jer je imao mnogo veća primanja od većeg dela ekipe", rekao je Ostoja Mijailović.