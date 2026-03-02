Slušaj vest

KK Partizan ove sezone ima ozbiljne probleme i sve nade za prolaz dalje u Evroligi su odavno srušene, a crno-beli su ostali i bez trofeja u Kupu Radivoja Koraća gde nisu stigli ni do finala.

Prvi čovek kluba, Ostoja Mijailović, gostovao je u jutarnjem programu televizije K1 gde je govorio o krahu sezone i žestoko udario po Džabariju Parkeru.

- Nažalost, cela ova sezona je doživela krah zbog dve ili tri loše odluke u sportskom sektoru. Džabari Parker je najveći promašaj u istoriji kluba! Jednostavno, nije se pogodila hemija. Hiljadu faktora je tu u igri, pričao sam sa njim, on se oseća vrlo loše, ali šteta je već učinjena - počeo je priču Mijailović, pa nastavio o Parkeru:

- Napravljen je ogroman problem jer su njemu data tri puta veća primanja od igrača koji su već bili u timu i koji su godinama davali ogroman doprinos uspesima kluba. Tu se stvorila negativna atmosfera koju je bilo nemoguće popraviti. Nažalost, ne možemo tek tako da raskinemo ugovor sa njim. Ovo nam je jedna velika, ali bolna životna škola.

Cilj u nastavku sezone biće titula u ABA ligi i domaćem šampionatu.

- Imamo ABA ligu i Superligu Srbije i tu ćemo se maksimalno boriti. Verujem da imamo velike šanse da uzmemo regionalnu titulu i na taj način dobro završimo ovu tešku sezonu. Tu smo da se borimo do kraja. Već planiramo sledeću sezonu u kojoj ćemo dovesti igrače koji će istinski pomoći timu i doneti ono što nam je ove godine falilo. Najvažnija odluka ove Uprave je da ostane u klubu i ispravi greške. Ne bežimo od odgovornosti, tu smo da vratimo Partizan tamo gde pripada - zaključio je Ostoja Mijailović.

