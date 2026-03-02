Slušaj vest

Povratkom Šeja Gildžesa-Aleksandera u tim Oklahome, Nikola Topić je izgubio mesto u rotaciji Tandera i vraćen je u razvojni tim Oklahoma Siti Blu, kako bi uhvatio ritam posle duge pauze.

I odmah je Nikola postao apsolutni lider ovog tima...

Siti Blu je sinoć poražen od Motor Siti Kruza rezultatom 129:121 u Dži ligi, a srpski plejmejker je za 27 minuta igre zabeležio 18 poena, osam asistencija, tri skoka, jednu blokadu i jednu ukradenu loptu. Bio je ubedljivo najbolji u poraženom timu.

Nakon meča trener razvojnog tima Tandera, Danijel Dikson, sipao je hvalospeve na njegov račun.

"Topić je obavio sjajan posao. Sa njim na terenu dobijamo potpuno novu dimenziju igre, sve je povezano, a njegovi pasovi su pravovremeni. Omogućio nam je veliki broj otvorenih šuteva i, što je najvažnije, u odbrani se nadmetao do samog kraja. Ovo je ogroman korak u pravom smeru", rekao je Dikson.

Ne propustiteKošarka"BITI PREDSEDNIK PARTIZANA JEDNA JE OD NAJTEŽIH POZICIJA U DRŽAVI " Ostoja žestoko zagrmeo: Uvek je kriva uprava, nikad treneri koji rade loš posao!
ZELJKO & OSTOJA-UGOVOR_44.JPG
KošarkaREGION U NEVERICI - BIVŠI KOŠARKAŠ ZVEZDE VERIO POZNATU HRVATICU! Svi bruje o velikoj ljubavi, emotivna scena zapalila društvene mreže! (FOTO, VIDEO)
Mirta Miler i Nemanja Popović.jpg
KošarkaLEGENDARNI TURČIN PRED NOVI OKRŠAJ SA SRBIJOM: Ova utakmica je važnija od one u Beogradu - trener i igrači su svesni toga!
Hidajet Turkoglu
Košarka"MOLIM BOGA DA SE SVI VRATE ŽIVI! OTKAZUJE SE UTAKMICA SA DUBAIJEM!" Ostoja Mijailović otvorio dušu i zabrinuo javnost: "Ostatak sezone doveden je u pitanje!"
Ostoja Mijailović

Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium