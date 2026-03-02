Slušaj vest

Povratkom Šeja Gildžesa-Aleksandera u tim Oklahome, Nikola Topić je izgubio mesto u rotaciji Tandera i vraćen je u razvojni tim Oklahoma Siti Blu, kako bi uhvatio ritam posle duge pauze.

I odmah je Nikola postao apsolutni lider ovog tima...

Siti Blu je sinoć poražen od Motor Siti Kruza rezultatom 129:121 u Dži ligi, a srpski plejmejker je za 27 minuta igre zabeležio 18 poena, osam asistencija, tri skoka, jednu blokadu i jednu ukradenu loptu. Bio je ubedljivo najbolji u poraženom timu.

Nakon meča trener razvojnog tima Tandera, Danijel Dikson, sipao je hvalospeve na njegov račun.

"Topić je obavio sjajan posao. Sa njim na terenu dobijamo potpuno novu dimenziju igre, sve je povezano, a njegovi pasovi su pravovremeni. Omogućio nam je veliki broj otvorenih šuteva i, što je najvažnije, u odbrani se nadmetao do samog kraja. Ovo je ogroman korak u pravom smeru", rekao je Dikson.